Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan flaş ifadeler: Mourinho bana her zaman...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmanın ardından dakika 3'teki golü ile açılışı hızlı yapan Oğuz Aydın, açıklamalarda bulundu.

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Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık.

"ADIM ADIM"

Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum."