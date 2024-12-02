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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan flaş ifadeler: Mourinho bana her zaman...

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan flaş ifadeler: Mourinho bana her zaman...

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında alınan Gaziantep FK galibiyetinin ardından Oğuz Aydın açıklamalarda bulundu. İşte o dikkat çeken ifadeler... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 22:53
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan flaş ifadeler: Mourinho bana her zaman...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmanın ardından dakika 3'teki golü ile açılışı hızlı yapan Oğuz Aydın, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

Açıkçası çok mutluyum. Takım olarak çok mutluyuz öncelikle. Müthiş bir performans sergiledik. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı karakter koyup buradan galibiyetle ayrıldık.

"ADIM ADIM"

Mourinho bana her zaman 'adım adım' dedi, gelen şansı bekliyordum, değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

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