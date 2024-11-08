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Haberler Fenerbahçe Talisca Nassr'da kalacak

Talisca Nassr'da kalacak

Anderson Talisca'nın ismi, Fenerbahçe'yle anılmaya başlandı. İddialar ciddi boyuta ulaşınca Brezilyalı yıldızın menajerinden açıklama geldi. Sambacının menajeri Carlos Leite, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Talisca Nassr'da kalacak
Anderson Talisca'nın ismi, Fenerbahçe'yle anılmaya başlandı. İddialar ciddi boyuta ulaşınca Brezilyalı yıldızın menajerinden açıklama geldi. Sambacının menajeri Carlos Leite, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" dedi.
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