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Haberler Fenerbahçe Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan tecrübeli futbolcu, ayrılık sinyali verdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 18:18
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Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Fenerbahçe'de AZ Alkmaar maçının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisine 3-1 mağlup oldu.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Kanarya'da bu yenilginin ardından moraller oldukça bozuldu.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic ise AZ Alkmaar karşılaşmasının ardından Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Tadic, Voetbal International'dan Freek Jansen'e konuştu.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği haberde, sarı lacivertlilerle kontratı sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncunun ayrılık sinyali verdiği belirtildi.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

Amsterdam'a dönme isteğini gizlemediği aktarılan Tadic'in, bunu ne zaman yapacağını ise henüz söylemeye cesaret edemediği ifade edildi.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

İşte Tadic'in açıklamaları...

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Ajax'a ne zaman döneceğim bilmiyorum"

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor"

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Ancak geleceğin neler getireceğini bilmiyorum"

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Açlık bir futbolcunun kariyeri için belirleyicidir ve hala o duyguyu taşıyorum"

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Kendimi iyi hissediyorum ve formda hissettiğim sürece kupalar için yarışmak istiyorum"

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Ajax'ta Alex Kroes ve Francesco Farioli hakkında iyi şeyler duyuyorum"

Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...

"Farioli takıma yeniden güven ve mentalite kazandırdı"

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