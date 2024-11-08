Dusan Tadic'ten Fenerbahçelileri üzen açıklama! Ayrılık...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan tecrübeli futbolcu, ayrılık sinyali verdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 18:18
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic ise AZ Alkmaar karşılaşmasının ardından Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tadic, Voetbal International'dan Freek Jansen'e konuştu.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği haberde, sarı lacivertlilerle kontratı sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncunun ayrılık sinyali verdiği belirtildi.
Amsterdam'a dönme isteğini gizlemediği aktarılan Tadic'in, bunu ne zaman yapacağını ise henüz söylemeye cesaret edemediği ifade edildi.
İşte Tadic'in açıklamaları...
"Ajax'a ne zaman döneceğim bilmiyorum"
"Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor"
"Ancak geleceğin neler getireceğini bilmiyorum"
"Açlık bir futbolcunun kariyeri için belirleyicidir ve hala o duyguyu taşıyorum"
"Kendimi iyi hissediyorum ve formda hissettiğim sürece kupalar için yarışmak istiyorum"
"Ajax'ta Alex Kroes ve Francesco Farioli hakkında iyi şeyler duyuyorum"
"Farioli takıma yeniden güven ve mentalite kazandırdı"
"Ajax yine büyük adımlar atıyor. Böyle olması gerekir, çok güzel"
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