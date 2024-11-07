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John Beaton düdük çalacak
AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Calum Scott olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Andrew Dallas yapacak. AVAR'da ise Tiago Martins eşlik edecek.
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