Önce durdur sonra vur

Trabzon deplasmanından uzatmalarda bulduğu golle üç puanı çıkaran Fenerbahçe'de şimdiki hedef AZ Alkmaar maçı... Yarın rakibine konuk olacak olan sarı- lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu karşılaşmanın planını da hazırladı. Trabzonspor maçındaki oyundan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, Hollanda'da bu kadroyu bozmayı düşünmüyor. Sadece Çağlar Söyüncü'nün yerine son idmanda Rodrigo Becao'yu denedi.

KOZU MAXİMİN OLACAK

Bunun dışında değişiklik planlamayan Jose Mourinho, ilk düdükle birlikte Trabzonspor maçında olduğu gibi geri çekilecek ve topu rakibine bırakacak. Hollanda temsilcisini hataya zorlayarak kapılacak toplarla sonuca gitmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Saint- Maximin'le de bu bağlamda bir görüşme gerçekleştirdi. Jose, öğrencisine, kontra ataklarda ve geçiş hücumlarında en büyük koz olduğunu söyledi.

MAÇI İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçta İskoç hakem John Beaton görev yapacak. Beaton, daha önce iki kez Türk takımlarının maçını yönetti. Bu sezon oynanan Beşiktaş 1-3 Frankfurt maçında ve 2017'deki Başakşehir 2-1 Braga maçında düdük çaldı.