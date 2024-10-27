Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği mücadelede Jose Mourinho hakeme şiddetli itiraz nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderilmişti. Son olarak Portekizli hoca için UEFA'dan flaş bir karar geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 10:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:03
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Jose Mourinho, Osayi'nin 57'de yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakeme şiddetli şekilde itiraz etmiş ve ardından Turpin tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
Portekizli çalıştırıcının, tribüne çıktıktan sonra ise; yedek kulübesine talimatlar verdiği görülmüştü.
Jose Mourinho'nun bu hamlesinin UEFA'nın kurallarına göre yasak olduğunu vurgulayan İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kırmızı kartın yanı sıra bu hareketinden dolayı ekstra bir ceza alabileceğini vurguladı.
Tecrübeli hocanın cezasının hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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