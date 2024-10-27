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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği mücadelede Jose Mourinho hakeme şiddetli itiraz nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderilmişti. Son olarak Portekizli hoca için UEFA'dan flaş bir karar geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 10:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:03
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında sahasında Manchester United ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Karşılaşmaya ise Jose Mourinho'nun gördüğü kırmızı kart damga vurmuştu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Jose Mourinho, Osayi'nin 57'de yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakeme şiddetli şekilde itiraz etmiş ve ardından Turpin tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Portekizli çalıştırıcının, tribüne çıktıktan sonra ise; yedek kulübesine talimatlar verdiği görülmüştü.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! UEFA öyle bir karar vermeye hazırlanıyor ki...

Jose Mourinho'nun bu hamlesinin UEFA'nın kurallarına göre yasak olduğunu vurgulayan İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kırmızı kartın yanı sıra bu hareketinden dolayı ekstra bir ceza alabileceğini vurguladı.

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