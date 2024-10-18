TRANSFER HABERLERİ | Skylar Mays Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko, Skylar Mays transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler NBA ekiplerinden Atlanta Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

SKYLAR MAYS KİMDİR?

5 Eylül 1997 tarihinde Louisiana'da dünyaya gelen Skylar Mays, kolej kariyerinde Louisiana State University forması giydi. 2016-2020 yılları arasında LSU Tigers organizasyonunda başarılı bir performans sergileyen Mays, özellikle mezun olduğu 2019-2020 sezonundaki 16.7 sayı, 5.0 ribaund, 3.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekiyordu.

2020 yazında ikinci tur 50. sıradan Atlanta Hawks tarafından draft edilen Mays, 2020-22 arasında Atlanta Hawks ile NBA deneyimi yaşarken, aynı zamanda College Park Skyhawks ile G-League'de de mücadele etti.

2022-23 ve 2023-24 sezonlarında NBA'de Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Skylar Mays, G-League'de ise Delaware Blue Coats, Mexico City Capitanes ve South Bay Lakers takımlarıyla mücadele etti.

Birleşik Amerikalı oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.

Başarılı guard, kariyeri boyunca 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist, 1.2 ribaund ortalamaları tutturdu.