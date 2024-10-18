  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Skylar Mays Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko dikkat çeken bir transferi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler NBA ekiplerinden Atlanta Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 11:49 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 11:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Skylar Mays Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko, Skylar Mays transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler NBA ekiplerinden Atlanta Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

SKYLAR MAYS KİMDİR?

5 Eylül 1997 tarihinde Louisiana'da dünyaya gelen Skylar Mays, kolej kariyerinde Louisiana State University forması giydi. 2016-2020 yılları arasında LSU Tigers organizasyonunda başarılı bir performans sergileyen Mays, özellikle mezun olduğu 2019-2020 sezonundaki 16.7 sayı, 5.0 ribaund, 3.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekiyordu.

2020 yazında ikinci tur 50. sıradan Atlanta Hawks tarafından draft edilen Mays, 2020-22 arasında Atlanta Hawks ile NBA deneyimi yaşarken, aynı zamanda College Park Skyhawks ile G-League'de de mücadele etti.

2022-23 ve 2023-24 sezonlarında NBA'de Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Skylar Mays, G-League'de ise Delaware Blue Coats, Mexico City Capitanes ve South Bay Lakers takımlarıyla mücadele etti.

Birleşik Amerikalı oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.

Başarılı guard, kariyeri boyunca 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist, 1.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

G.Saray'da Jelert hakkında olay gerçek!
Kayıp Kamyon
DİĞER
Kayıp Kamyon’un yıldızları Yetkin Dikinciler ile Gözde Cığacı anlattı: Sette zamanı durdurmaya çalışmışlığımız var!
Yahya Sinwar’ın şehadeti Filistinlilere gurur oldu! Gazeteciler böyle anlattı: Herkes saklandığını zannederken sokaklardaydı
F.Bahçe'de İrfan için flaş karar! Milli maçlar sonrası...
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! 12:09
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 11:49
Juventus - Lazio maçı ne zaman? Juventus - Lazio maçı ne zaman? 11:40
İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı! İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı! 11:40
Milan - Udinese maçı ne zaman? Milan - Udinese maçı ne zaman? 11:37
G.Saray'da Jelert hakkında olay gerçek! G.Saray'da Jelert hakkında olay gerçek! 11:35
Daha Eski
Genoa - Bologna maçı ne zaman? Genoa - Bologna maçı ne zaman? 11:34
Como - Parma maçı ne zaman? Como - Parma maçı ne zaman? 11:20
PSG - Strasbourg maçı ne zaman? PSG - Strasbourg maçı ne zaman? 11:13
Fırtına, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı! Fırtına, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı! 11:10
Saint Etienne - Lens maçı ne zaman? Saint Etienne - Lens maçı ne zaman? 11:07
Brest - Rennes maçı ne zaman? Brest - Rennes maçı ne zaman? 11:02