Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldız isimlerle temas kuran yönetim şampiyonluk için düğmeye bastı. Bir yandan kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Portekizli çalıştırıcının sezon başında en çok güvendiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek'e sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Sofian Amrabat'ın transferi sonrası 11'de tercih edilmemeye başlanan yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir. İşte İsmail Yüksek'in Peşindeki takımlar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Sezon başında Jose Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, Sofian Amrabat'ın gelmesiyle birlikte orta saha kurgusunda altetnatif olarak değerlendirilmeye başlandı.
Fenerbahçe ve milli takım orta sahasının başarılı ismi İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.
Portekiz devi Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra 3. Türk oyuncuyu kadrosuna katabilir.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Birçok talibi olan İsmail Yüksek için olarak olarak Benfica devreye girdi.
Sarı lacivertli yönetim, Marsilya ve Atletico Madrid'in de yakından ilgilendiği ve ocak ayında gelen teklifler doğrultusunda milli oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
SAKATLIĞINDAKİ SON DURUM
Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan oyuncunun tedavisinin olumlu sürdüğü öğrenildi.
Takımla birlikte çalışmalara katılması beklenen İsmail'in Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor maçında yer alması bekleniyor.
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