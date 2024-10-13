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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldız isimlerle temas kuran yönetim şampiyonluk için düğmeye bastı. Bir yandan kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Portekizli çalıştırıcının sezon başında en çok güvendiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek'e sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Sofian Amrabat'ın transferi sonrası 11'de tercih edilmemeye başlanan yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir. İşte İsmail Yüksek'in Peşindeki takımlar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 11:14
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Ocak ayında Boca Juniors'tan Cristian Medina'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de bu transferle birlikte beklenmedik ayrılıklar olabilir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Sezon başında Jose Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, Sofian Amrabat'ın gelmesiyle birlikte orta saha kurgusunda altetnatif olarak değerlendirilmeye başlandı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Fenerbahçe ve milli takım orta sahasının başarılı ismi İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Portekiz devi Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra 3. Türk oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Birçok talibi olan İsmail Yüksek için olarak olarak Benfica devreye girdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Sarı lacivertli yönetim, Marsilya ve Atletico Madrid'in de yakından ilgilendiği ve ocak ayında gelen teklifler doğrultusunda milli oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

SAKATLIĞINDAKİ SON DURUM

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan oyuncunun tedavisinin olumlu sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ocakta Benfica'ya transferi...

Takımla birlikte çalışmalara katılması beklenen İsmail'in Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor maçında yer alması bekleniyor.

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