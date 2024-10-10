Euroleague’de Türk derbisi

Basketbol THY Euroleague'de ikinci haftada Anadolu Efes bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. İki takım da Euroleague'deki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi. Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Euroleague tarihinde 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

POTADA TRANSFER HEDEFİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Scottie Wilbekin'in sakatlığının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna bir oyun kurucu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde iki isim öne çıkıyor. NBA'de son olarak geçen sezon Brooklyn Nets'te oynayan Dennis Smith Jr. ve Euroleague takımlarından Maccabi Tel Aviv'de yer alan Jordan Loyd'un, Fenerbahçe Beko'nun listesinde yer aldığı bildirildi.