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Haberler Fenerbahçe

Acun Ilıcalı açıklaması

Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla ilgili bir bildiri yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Acun Ilıcalı açıklaması

Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla ilgili bir bildiri yayınladı. Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nden şu açıklama yapıldı: "Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç'un, daha önce yaptığı olumlu açıklamalarla Türk hakemlerine duyduğu güveni ve desteği dile getirmiş olması, hakem camiamızın birçok kesimi tarafından takdirle karşılanmıştı. Ancak, kendilerinin Asbaşkanı olan Sayın Acun Ilıcalı'nın, Türk hakemlerini hedef alan olumsuz ve talihsiz açıklamaları, bu olumlu yaklaşımın gölgelendiği izlenimini yaratmıştır. TFFHGD Genel Merkezi olarak bu açıklamayı kabul etmiyor ve Türk hakemliğine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz."

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