FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

En-Nesyri ve Cenk Tosun'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Dzeko'nun da yaşından dolayı üç kulvarda takımı sırtlayamayacağını düşünüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'yla üç kupada da şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın elini güçlendirmek için harekat başlatıyor.