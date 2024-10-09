FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya yeni sezonda gol yollarında büyük sıkıntı yaşarken devre arasında kadrosuna golcü bir yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda Cenk Tosun ile de yollar ayrılabilir. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
CENK TOSUN'LA VEDALAŞILACAK
Merseyside ekibinden beklediği teklifi alamayan 27 yaşındaki İngiliz golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu ve devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin de Jose Mourinho'dan onay gelmesi halinde transferde düğmeye basacağı ve Calvert-Lewin için şartları zorlayacağı öğrenildi.
Bu transfer gerçekleşmesi durumunda Cenk Tosun'la yolların ayrılması bekleniyor. Jose Mourinho'nun sadece 58 dakika süre verdiği Cenk Tosun'un da oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakacağı kaydedildi.
7 MAÇTA OYNADI
Everton'la bu sezon 7 maça çıkan Calvert Lewin, son 4 karşılaşmada ise 90'ar dakika sahada kaldı. 2 kez ağları havalandıran İngiliz yıldız, 1 de asist yaptı.
DİĞER