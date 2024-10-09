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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya yeni sezonda gol yollarında büyük sıkıntı yaşarken devre arasında kadrosuna golcü bir yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda Cenk Tosun ile de yollar ayrılabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

En-Nesyri ve Cenk Tosun'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Dzeko'nun da yaşından dolayı üç kulvarda takımı sırtlayamayacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

Teknik direktör Jose Mourinho'yla üç kupada da şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın elini güçlendirmek için harekat başlatıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

Öncelikli hedefin takıma bir santrfor kazandırmak olduğu ve bu yönde bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Hedefte ise Everton'la sözleşmesi bitecek olan Dominic Calvert-Lewin var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

CENK TOSUN'LA VEDALAŞILACAK

Merseyside ekibinden beklediği teklifi alamayan 27 yaşındaki İngiliz golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu ve devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

Fenerbahçe'nin de Jose Mourinho'dan onay gelmesi halinde transferde düğmeye basacağı ve Calvert-Lewin için şartları zorlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun gidecek! Yerine yıldız golcü gelecek

Bu transfer gerçekleşmesi durumunda Cenk Tosun'la yolların ayrılması bekleniyor. Jose Mourinho'nun sadece 58 dakika süre verdiği Cenk Tosun'un da oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakacağı kaydedildi.

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