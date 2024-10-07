TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var
Fenerbahçe'nin yıldız Nijeryalısı Osayi-Samuel, teknik direktör Jose Mourinho tarafından çok beğenilirken öte yandan sezon sonu bitecek olan kontratı ile ilgili yönetimle görüşme halinde. 26 yaşındaki sağ bek ile görüşüp aklını çelmek için iki Avrupa kulübünün de ocak ayında devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sabah'ın haberine göre; iki kulüp de kontrat yenilemekte kararsız olan Osayi'ye teklifini ileterek beklemeye geçecek ve durumunu yakından takip edecek.
F.BAHÇE 2 MİLYON VERİYOR, OYUNCU 2.5 İSTİYOR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'den son derece memnun olduğu kaydedildi.
Mert Müldür'ün önünde görülen 26 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.8 milyon Euro kazanırken yeni sözleşme karşılığında ücretini yaklaşık %40 zamla 2.5 milyon Euro'ya çıkarmak istediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bu talebini yüksek bulurken görüşmeleri erteledi.
Sarı-lacivertliler, 2 milyon Euro'dan fazla vermeyi düşünmüyor.
Osayi, zammın yanı sıra 4 yıllık da kontrat imzalamak istiyor.
Bu sezon 6 maçta 371 dakika oynayan Osayi-Samuel, tabelayı değiştiremedi.
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