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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Fenerbahçe'nin yıldız Nijeryalısı Osayi-Samuel, teknik direktör Jose Mourinho tarafından çok beğenilirken öte yandan sezon sonu bitecek olan kontratı ile ilgili yönetimle görüşme halinde. 26 yaşındaki sağ bek ile görüşüp aklını çelmek için iki Avrupa kulübünün de ocak ayında devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile henüz anlaşma noktasına gelemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

2020 - 2021'de geldiği sarı lacivertlilerde istikrarlı bir grafik çizen Nijeryalı sağ bek için talipler sıraya girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Championship ekibi Norwich City ile Fransız temsilcisi Lens, 26 yaşındaki ismi ara transfer döneminde aklını çelerek sezon sonunda bedelsiz kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Sabah'ın haberine göre; iki kulüp de kontrat yenilemekte kararsız olan Osayi'ye teklifini ileterek beklemeye geçecek ve durumunu yakından takip edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

F.BAHÇE 2 MİLYON VERİYOR, OYUNCU 2.5 İSTİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'den son derece memnun olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Mert Müldür'ün önünde görülen 26 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.8 milyon Euro kazanırken yeni sözleşme karşılığında ücretini yaklaşık %40 zamla 2.5 milyon Euro'ya çıkarmak istediğini yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bu talebini yüksek bulurken görüşmeleri erteledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Sarı-lacivertliler, 2 milyon Euro'dan fazla vermeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ayrılığından önceki son çıkış! Devre arasında talipleri var

Osayi, zammın yanı sıra 4 yıllık da kontrat imzalamak istiyor.

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