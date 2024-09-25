  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de fırsat maçı! Kadıköy'de yeni bir sayfa açma zamanı

Galatasaray yenilgisiyle büyük bir üzüntü yaşayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçında taraftarlarıyla buluşuyor. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de fırsat maçı! Kadıköy'de yeni bir sayfa açma zamanı

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de Union Saint-Gilloise'yı yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçını yarın akşam 19.45'te Belçika ekibine karşı oynayacak Fenerbahçe, evindeki bu maçı fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho ve oyuncuları, Union Saint-Gilloise karşısında güzel futbol ve iyi bir skorla galip gelerek taraftarlarıyla yeniden kenetlenmek istiyor.

YENİ FORMAT

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Galatasaray karşısındaki 3-1'lik yenilgiyle sarsılan tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlarını yalnız bırakmayacak. Taraftarların büyük bir kısmı derbi yenilgisinin üzüntüsünü taşıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde de ilk maç ciddi bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz turnuvanın yeni formatındaki ilk sınavını evinde, taraftarının önünde verecek.

EVİNDE BAŞARILI

Fenerbahçe, kulüp tarihi boyunca Avrupa Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında başarılı sonuçlar aldı. Bugüne kadar evinde 68 Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası maçı oynayan sarı-lacivertliler, 37 galibiyet alırken 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 112 gol gönderen Fenerbahçe, 68 gol yedi.

DEVLERİ MAĞLUP ETTİ

Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda iç sahada birçok önemli zafer elde eden Fenerbahçe, dev rakipleri yendi. 1998-99'da o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Parma'yı Kadıköy'de 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2006-07 sezonunda da İtalyan ekibi Palermo'yu 3-0 devirmişti. 2012-13 sezonunda da Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan Fenerbahçe, o dönem çeyrek finalde Lazio'yu 2-0, yarı finalde de Benfica'yı 1-0 devirdi. 2016-17'de ise Manchester United önünde 2-1'lik zafer geldi. Ayrıca 2022- 23 sezonunda da yine kupayı kazanan Sevilla, Kadıköy'de 1-0 yenilmişti.

Samandıra'da dev zirve! "Bu böyle gitmez"
Avrupa Aslanı sahnede! İşte Okan Buruk'un PAOK maçı 11'i
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...
Başkan Erdoğan NBC News'e konuştu: Ukrayna'nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
Özbekten derbi primi açıklaması! Rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 3 attı 3 aldı! Real Madrid 3 attı 3 aldı! 00:10
Erteleme maçında kazanan Como! Erteleme maçında kazanan Como! 00:09
Chelsea çok farklı! Chelsea çok farklı! 00:09
City evinde turladı! City evinde turladı! 00:09
Real Madrid 3 attı 3 aldı! Real Madrid 3 attı 3 aldı! 00:09
Erteleme maçında kazanan Como! Erteleme maçında kazanan Como! 00:01
Daha Eski
Chelsea çok farklı! Chelsea çok farklı! 23:54
City evinde turladı! City evinde turladı! 23:49
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:30
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:29
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... 23:21
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 23:21