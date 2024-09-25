Fenerbahçe'de fırsat maçı! Kadıköy'de yeni bir sayfa açma zamanı

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de Union Saint-Gilloise'yı yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçını yarın akşam 19.45'te Belçika ekibine karşı oynayacak Fenerbahçe, evindeki bu maçı fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho ve oyuncuları, Union Saint-Gilloise karşısında güzel futbol ve iyi bir skorla galip gelerek taraftarlarıyla yeniden kenetlenmek istiyor.

YENİ FORMAT

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Galatasaray karşısındaki 3-1'lik yenilgiyle sarsılan tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlarını yalnız bırakmayacak. Taraftarların büyük bir kısmı derbi yenilgisinin üzüntüsünü taşıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde de ilk maç ciddi bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz turnuvanın yeni formatındaki ilk sınavını evinde, taraftarının önünde verecek.

EVİNDE BAŞARILI

Fenerbahçe, kulüp tarihi boyunca Avrupa Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında başarılı sonuçlar aldı. Bugüne kadar evinde 68 Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası maçı oynayan sarı-lacivertliler, 37 galibiyet alırken 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 112 gol gönderen Fenerbahçe, 68 gol yedi.

DEVLERİ MAĞLUP ETTİ

Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda iç sahada birçok önemli zafer elde eden Fenerbahçe, dev rakipleri yendi. 1998-99'da o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Parma'yı Kadıköy'de 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2006-07 sezonunda da İtalyan ekibi Palermo'yu 3-0 devirmişti. 2012-13 sezonunda da Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan Fenerbahçe, o dönem çeyrek finalde Lazio'yu 2-0, yarı finalde de Benfica'yı 1-0 devirdi. 2016-17'de ise Manchester United önünde 2-1'lik zafer geldi. Ayrıca 2022- 23 sezonunda da yine kupayı kazanan Sevilla, Kadıköy'de 1-0 yenilmişti.