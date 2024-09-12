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Haberler Fenerbahçe

Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 20:55
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Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Törende Alman spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra siyasetçiler de konuşma yaptı.

Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı.

Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Alman teknik adam, 70 yaşında 25 Ağustos'ta hayata veda etti.

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