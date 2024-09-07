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Dzeko efsaneler arasında

Edin Dzeko sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. 38 yaşına rağmen gerçek bir profesyonel olduğunu hem performansı hem de golleriyle gösteren Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon hem Süper Lig hem Avrupa'da çıktığı 8 maçta 8 gol attı. Bosnalı yıldız, aktif futbola devam eden en golcü 10 futbolcu arasında. Ronaldo ve Messi'nin tarihin en golcü oyuncusu olmak için çekiştiği listede Dzeko 432 golle 8. sırada. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren Dzeko bir üst basamakta yer alan Neymar'ı kısa sürede geçeceğe benziyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Dzeko efsaneler arasında

Edin Dzeko sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. 38 yaşına rağmen gerçek bir profesyonel olduğunu hem performansı hem de golleriyle gösteren Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon hem Süper Lig hem Avrupa'da çıktığı 8 maçta 8 gol attı. Bosnalı yıldız, aktif futbola devam eden en golcü 10 futbolcu arasında. Ronaldo ve Messi'nin tarihin en golcü oyuncusu olmak için çekiştiği listede Dzeko 432 golle 8. sırada. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren Dzeko bir üst basamakta yer alan Neymar'ı kısa sürede geçeceğe benziyor.

AÇIK ARA ZİRVEDE

Avrupa'nın 5 büyük liginde şu anda Dzeko'nun gol sayısına ulaşa bilen futbol cu yok. Sade ce sezona Basel'de başlayıp İsviçre ekibin de 8 gol sevin ci yaşadık tan sonra Villarreal'e transfer olan ThiernoBarry, La Liga'da da ağları sarsarken, toplamda 9 gole ulaşmayı başardı.

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