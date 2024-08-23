TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi
Bu sezon transfer döneminde Fenerbahçe'nin de istediği Merih Demiral'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:22
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milli oyuncu Avrupa'dan ilgilenen takımlar olsa da mevcut kulübü Al-Ahli ile yoluna devam etme kararı aldı.
26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi'nde devam edecek.
Merih Demiral, Al-Ahli'ye 2023 yazında Atalanta'dan 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Yıldız futbolcu Al-Ahli formasıyla 22 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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