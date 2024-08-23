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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

Bu sezon transfer döneminde Fenerbahçe'nin de istediği Merih Demiral'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:22
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Merih Demiral, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milli oyuncu Avrupa'dan ilgilenen takımlar olsa da mevcut kulübü Al-Ahli ile yoluna devam etme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe çok istiyordu! Merih Demiral kararını verdi

Merih Demiral, Al-Ahli'ye 2023 yazında Atalanta'dan 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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