Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarına başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen futbolcuların idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.