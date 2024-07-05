Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Koç'un savcılıkta ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.