Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Santrfor bölgesi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, transfer bombasını Sevilla forması giyen En-Nesyri ile patlatıyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için bir süredir yaptığı pazarlıklarda İspanyol ekibiyle el sıkıştı. Kanarya bu transferle kulüp bonservis rekorunu kıracak. İşte ödenecek rakam...
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20 MİLYON EURO'YA GELİYOR!
MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI
Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı.
Kanarya'nın bu transferi kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
TARİHE GEÇECEK TRANSFER!
En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bu transferi kulüp tarihine geçecek.
Şimdiye kadar en çok bonservisi 15 milyon euro ile Cengiz Ünder'e ödeyen Kanarya, Faslı yıldızı 20 milyon euro'ya kadroya katarak kulüp rekorunu kıracak.
27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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