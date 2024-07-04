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Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Santrfor bölgesi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, transfer bombasını Sevilla forması giyen En-Nesyri ile patlatıyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için bir süredir yaptığı pazarlıklarda İspanyol ekibiyle el sıkıştı. Kanarya bu transferle kulüp bonservis rekorunu kıracak. İşte ödenecek rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 17:52
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Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

CNN Portugal'ın haberi göre; Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

20 MİLYON EURO'YA GELİYOR!
Haberde, Fenerbahçe'nin pazarlığa 15 milyon euro ile başladığı ancak iki ekibin çetin pazarlığı sonucunda 20 milyon euro'da uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI
Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

Kanarya'nın bu transferi kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

TARİHE GEÇECEK TRANSFER!
En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bu transferi kulüp tarihine geçecek.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

Şimdiye kadar en çok bonservisi 15 milyon euro ile Cengiz Ünder'e ödeyen Kanarya, Faslı yıldızı 20 milyon euro'ya kadroya katarak kulüp rekorunu kıracak.

Transferde mutlu son! En-Nesyri bonservis rekoruyla Fenerbahçe'ye

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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