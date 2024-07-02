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Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken transferde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldız Yusuf Yazıcı, yakın zamanda Fenerbahçe'nin kadrosuna katılabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 15:51
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Kanarya geride kalan sezon istediği başarıları elde edemedi ve kupasız bir şekilde sezonu kapattı.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezona yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'de sezon öncesi kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transfer edildi.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Son olarak ise Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Kanarya'da transferde flaş bir gelişme daha yaşandı.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair olay iddia yurt dışından geldi. Gazeteci Fabrice Hawkins'in yaptığı paylaşımda sarı-lacivertlilerin Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Sarı-lacivertlilerin oyuncuya kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.

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