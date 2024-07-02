Transferde olay iddia! Yusuf Yazıcı Fenerbahçe yolunda

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken transferde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldız Yusuf Yazıcı, yakın zamanda Fenerbahçe'nin kadrosuna katılabilir. İşte detaylar...
Kanarya geride kalan sezon istediği başarıları elde edemedi ve kupasız bir şekilde sezonu kapattı.
Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezona yoğun bir şekilde hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de sezon öncesi kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.
Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.
Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transfer edildi.
Son olarak ise Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.
Kanarya'da transferde flaş bir gelişme daha yaşandı.
Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair olay iddia yurt dışından geldi. Gazeteci Fabrice Hawkins'in yaptığı paylaşımda sarı-lacivertlilerin Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin oyuncuya kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.
27 yaşındaki yıldız şimdilerde A Milli Takım için ter döküyor. Oyuncunun EURO 2024'ten sonra transfer durumu büyük bir merak konusu haline geldi.