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Fenerbahçe'de 2. Çağlar Söyüncü dönemi

Fenerbahçe hem Çağlar Söyüncü ile hem de Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Milli yıldız, imzayı attıktan sonra takımla çalışmalara başlayacak. 8 milyon euro bonservis ödenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de 2. Çağlar Söyüncü dönemi

Levent Mercan'la transfer sezonunu açan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yle yola devam ediyor... Milli yıldızla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'le yapılan görüşmelerde de mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibinin 12 milyon euroluk inadını kıran yönetim, 8 milyon euroya el sıkıştı. Atletico'nun indirim yapmasındaki en büyük pay ise yine Çağlar Söyüncü'ye ait. Tecrübeli oyuncu, Altetico Madrid yönetimine, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dedi.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ VAR

Çağlar'ın bu sözü sonrasında Atletico Madrid de çok diretmedi ve Fenerbahçe'nin önerdiği son teklifi kabul etti. Taraflar arasında yapılan sözleşmede bonus maddeleri de yer alıyor. F.Bahçe, Çağlar'ın kadroda yer aldığı süre boyunca, şampiyon olması ve Avrupa'da kupa kaldırması halinde toplamda 2 milyon euroyu geçmeyecek şekilde bonus ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Çağlar Söyüncü, takımın Avusturya kampına katılacak.

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