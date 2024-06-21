Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasından sonra sürpriz bir veda yaşanabilir. İtalyanlar sarı lacivertlilerin başarılı savunma oyuncusuna Serie A ekibinin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 11:42
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Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Jose Mourinho'nun iş başı yapmasıyla birlikte Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı lacivertlilerin transferde önemli isimleri kadrosuna katması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi'nin alternatiflerini aramaya başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık daha yaşanabilir.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

İtalyan basınından Alexander Djiku ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Sky İtalia'da yer alan habere göre; Lazio'nun 10 milyon Euro bütçeyi gözden çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Futbolcuyu bilindiği üzere Napoli ve Sevilla da yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Geçtiğimiz toplamda 36 maçta Fenerbahçe forması giyen Djiku, 2841 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

31 kez ilk 11 de forma şansı bulan başarılı oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Ganalı stoperin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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