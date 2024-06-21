Fenerbahçe'de Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! İtalyanlar transferi böyle duyurdu
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasından sonra sürpriz bir veda yaşanabilir. İtalyanlar sarı lacivertlilerin başarılı savunma oyuncusuna Serie A ekibinin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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İtalyan basınından Alexander Djiku ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sky İtalia'da yer alan habere göre; Lazio'nun 10 milyon Euro bütçeyi gözden çıkardığı belirtildi.
Futbolcuyu bilindiği üzere Napoli ve Sevilla da yakından takip ediyor.
Geçtiğimiz toplamda 36 maçta Fenerbahçe forması giyen Djiku, 2841 dakika süre aldı.
31 kez ilk 11 de forma şansı bulan başarılı oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Ganalı stoperin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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