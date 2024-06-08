Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Son dakika spor haberi: Golcü transferinde operasyonu titizlikle yürüten Fenerbahçe, gündemine flaş bir yıldızı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu sonrası harekete geçen sportif direktör Mario Branco, rotasını İspanya'ya çevirdi. La Liga ekibinde forma giyen yıldız santrforun menajeriyle görüşme gerçekleştirildi. İşte o golcü ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Fenerbahçe'de Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi sonrasında yıldız oyuncularla görüşmeler iyice sıklaştı.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki bir başka golcünün ise Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Takvim'in haberine göre, İspanyol ekibiyle sözleşmesini uzatmayan 27 yaşındaki Faslı golcünün menajeri ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun görüştüğü ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

En-Nesyri'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğu için transfer 10 milyon Euro'nun altına bir rakama bitebilir.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

196 MAÇTA 73 GOL ATTI

Yıldız golcünün Transfermarkt değeri 20 milyon Euro. Faslı golcü, santrfor bölgesi dışında kanatlarda görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Sevilla'da 196 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri 73 gol atarken 7 de asist yaptı.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Geride kalan sezonda 41 karşılaşmada boy gösteren En-Nesyri 41 maçta forma giyerken 20 gol, 3 assist üretti.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Faslı yıldız için şimdiye kadar 26 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

En-Nesyri, 2020 yılında Leganes'ten Sevilla'ya 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

TOTTENHAM DA ONUN PEŞİNDE

Sevilla ile sözleşmesinin son senesine giren En Nesyri'ye çok sayıda kulüp talip.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü

Ancak bu kulüpler içinde en ciddisinin Tottenham olduğu belirtiliyor.

Türk Telekom
Los Galacticos kuruluyor! Transferde 3 bomba
DİĞER
Bir dönem sokakta yürüyemiyordu! Popstar'ın birincisi Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Popstar Abidin Özşahin bakın şimdi ne yapıyor?
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan Ali Koç'a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
FB seçim kongresi ne zaman, hangi tarihte? 2024 Fenerbahçe başkan adayları
YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?
YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? 08:56
Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı 08:24
Altınordu iş bitiriyor Altınordu iş bitiriyor 00:44
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 23:52
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 23:52
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 23:52
Daha Eski
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 23:52
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 23:52
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 23:52
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 23:52
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... 23:52
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 23:52