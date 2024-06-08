Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Mario Branco menajeriyle görüştü
Son dakika spor haberi: Golcü transferinde operasyonu titizlikle yürüten Fenerbahçe, gündemine flaş bir yıldızı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu sonrası harekete geçen sportif direktör Mario Branco, rotasını İspanya'ya çevirdi. La Liga ekibinde forma giyen yıldız santrforun menajeriyle görüşme gerçekleştirildi. İşte o golcü ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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En-Nesyri'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğu için transfer 10 milyon Euro'nun altına bir rakama bitebilir.
196 MAÇTA 73 GOL ATTI
Yıldız golcünün Transfermarkt değeri 20 milyon Euro. Faslı golcü, santrfor bölgesi dışında kanatlarda görev yapabiliyor.
Sevilla'da 196 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri 73 gol atarken 7 de asist yaptı.
Geride kalan sezonda 41 karşılaşmada boy gösteren En-Nesyri 41 maçta forma giyerken 20 gol, 3 assist üretti.
Faslı yıldız için şimdiye kadar 26 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
En-Nesyri, 2020 yılında Leganes'ten Sevilla'ya 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
TOTTENHAM DA ONUN PEŞİNDE
Sevilla ile sözleşmesinin son senesine giren En Nesyri'ye çok sayıda kulüp talip.
Ancak bu kulüpler içinde en ciddisinin Tottenham olduğu belirtiliyor.
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