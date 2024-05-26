Kartal’ın kadro sıkıntısı

Fenerbahçe'de büyük bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Sakat ve cezalılar nedeniyle İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanmış durumda... Şampiyonluk maçında birçok yıldızından yararlanamayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, mecburi değişikliğe gidecek. Sakat olan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder bugün yok. Derbide kırmızı kart gören Djiku, sarı kart cezalı Batshuayi ile PFDK'dan ceza alan Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde de ligin son maçında forma giyemeyecek. 3 yerli oynatma zorunluluğundan dolayı Kartal'ın elinde iki seçenek var ya Osayi- Samuel'in yerine Mert Müldür'e şans verecek ya da Dzeko'un yerine santrforda Serdar Dursun görev alacak. 62 yaşındaki teknik adam son kararını maç saatinde verecek.
10 EKSİK VAR
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic bugünkü maçta forma giyemeyecek.