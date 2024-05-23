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Mert Hakan’la 4 yıl daha

Genel kurulda Ali Koç yeniden başkan seçilmesi halinde; Mert Hakan Yandaş’la 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Mert Hakan’la 4 yıl daha

1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin gizli kahramanı olan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'den yeni sözleşmeyi kaptı. Derbide; sarı-kırmızılı taraftarların psikolojisini bozan ve yaptığı hareketlerle gündeme oturan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Derbi zaferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'la bir görüşme yapan başkan Ali Koç, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. ALI Koç'un "Ben seçilirsem sözleşmen hazır" dediği ve Mert'in de bunu kabul ettiği öğrenildi. Ali Koç, 9 Haziran'daki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi halinde Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Şu anda yıllık 12 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncunun yeni kontratında bu rakam 40 milyon TL olacak. Senelere göre de artış sağlayacak. Mert Hakan, bu sezon 3 gol attı, 6 asist yaptı.

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