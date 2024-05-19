İrfan Can Kahveci'den Mauro Icardi'ye gönderme! Paylaşım yaptı

Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta oynanan ve 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği dev derbinin ardından flaş bir paylaşım daha geldi.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyen İrfan Can Kahveci yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye gönderme yaptı.

Milli oyuncu, son dönemde Icardi'nin Fenerbahçe'ye gönderme olarak yaptığı gol sevincini yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o kare...

İşte Icardi'nin önceki haftalarda gol sonrası F.Bahçe'ye gönderme olarak yaşadığı sevinç...