Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini Çağlar Söyüncü'nün tek golüyle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde 'Hababam Sınıfı' pankartı açarak gönderme yapan sarı-kırmızılılara 'Hababam Güm Güm' paylaşımı yaparak yanıt vermişti.

Kanarya, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha yaptı.

Sarı-lacivertlilerin X hesabının header'ı (kapak fotoğrafı) Hababam Sınıfı ile güncellenirken, fotoğrafta maçın skoruna da yer verildi.

İşte o fotoğraf: