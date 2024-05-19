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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde açılan 'Hababam Sınıfı' koreografisine bir gönderme daha yaptı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:32 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:40
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini Çağlar Söyüncü'nün tek golüyle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, maç öncesi Galatasaray tribünlerinde 'Hababam Sınıfı' pankartı açarak gönderme yapan sarı-kırmızılılara 'Hababam Güm Güm' paylaşımı yaparak yanıt vermişti.

Kanarya, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha yaptı.

Sarı-lacivertlilerin X hesabının header'ı (kapak fotoğrafı) Hababam Sınıfı ile güncellenirken, fotoğrafta maçın skoruna da yer verildi.

İşte o fotoğraf:

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