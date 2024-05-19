Haberler Fenerbahçe Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'den Alexander Djiku, Arda Kardeşler tarafından rakibine yaptığı müdahele nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Arda Kardeşler'in VAR'a gitmemesi gündeme oturdu. Peki FIFA kuralları ne diyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:23 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:24
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Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında maçın hakemi Arda Kardeşler'in, Fenerbahçe'den Alexander Djiku'yu 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bırakması gündeme oturdu. Ayrıca Kardeşler'in, bu pozisyonda VAR'a gitmemesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Peki hangi durumlarda VAR devreye girmeli? İşte o kurallar:

Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

GOLLER

Golden önce golün geçersin olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.

Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

PENALTI/PENALTI DEĞİL KARARLARI

Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek

Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

YANLIŞ OYUNCUYA KART VERİLMESİ

Hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini bildirmek.

Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

DİREKT KIRMIZI KARTLAR
(2. ihtarlar hariç)

Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.

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