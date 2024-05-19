Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'den Alexander Djiku, Arda Kardeşler tarafından rakibine yaptığı müdahele nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Arda Kardeşler'in VAR'a gitmemesi gündeme oturdu. Peki FIFA kuralları ne diyor? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:23 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:24
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YANLIŞ OYUNCUYA KART VERİLMESİ
Hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini bildirmek.
DİREKT KIRMIZI KARTLAR
(2. ihtarlar hariç)
Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.
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