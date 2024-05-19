Djiku'nun kırmızı kartında VAR devreye girmeli miydi? İşte o kural

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında maçın hakemi Arda Kardeşler'in, Fenerbahçe'den Alexander Djiku'yu 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bırakması gündeme oturdu. Ayrıca Kardeşler'in, bu pozisyonda VAR'a gitmemesi ise tartışmaları beraberinde getirdi. Peki hangi durumlarda VAR devreye girmeli? İşte o kurallar: