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Dusan Tadic Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosunda yer aldı!

Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic listede yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:35
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Dusan Tadic Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosunda yer aldı!

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Sırbistan'ın aday kadrosu belli oldu. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Dragan Stojkovic tarafından belirlenen 35 kişilik geniş kadro daha sonra 26'ya inecek.

Sırbistan, EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile karşılaşacak.

Sırbistan Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca), Dore Petrovic (Chelsea), Aleksandar Jovanovic (Partizan)

Defans: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Srdan Babic (Spartak Moskova), Uros Spajic (Kızıl Yıldız), Strahinja Erakovic (Zenit), Nemanja Stojic (TSC Backa Topola), Jan Karlo Simic (Milan)

Orta saha: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Sasa Zdjelar (CSKA Moskova), Srdjan Mijailovic (Kızıl Yıldız), Sergej Milinkovic Savic (Al Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Samed Bazdar (Partizan), Aleksandar Cirkovic (TSC Backa Topola), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Prag), Filip Kostik (Juventus), Filip Mladenoviç (Panathinaikos), Matija Gluscevic (Radnicki 1923), Andrija Zivkovic (PAOK), Mijat Gacinovic (AEK), Nemanja Radonjic (Mallorca)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Joviç (Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg), Mihailo İvanovic (Voyvodina)

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