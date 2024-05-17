Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler yaptığı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Reklam
Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe...
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Transferde Mert Hakan sürprizi! İşte yeni takımı
İOKBS sonuç sorgulama ekranı 2024 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme
BİM AKTÜEL KATALOG 17 MAYIS | Kamp malzemeleri - Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 MAYIS rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Pioli'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... 17:02
İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI 16:58
Salih Uçan Cimbom'a Transferde o tarih ortaya çıktı Salih Uçan Cimbom'a Transferde o tarih ortaya çıktı 16:51
Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti 16:49
Transferde Mert Hakan sürprizi! İşte yeni takımı Transferde Mert Hakan sürprizi! İşte yeni takımı 16:45
Terim'in ayrılığı Yunan basınında gündem oldu! Terim'in ayrılığı Yunan basınında gündem oldu! 15:51
Daha Eski
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor 15:53
G.Saray'da derbi hazırlıkları sürüyor G.Saray'da derbi hazırlıkları sürüyor 15:55
Japonya Milli Takımı 3'te 3 yaptı Japonya Milli Takımı 3'te 3 yaptı 15:57
Liverpool'da çifte ayrılık resmen açıklandı! Liverpool'da çifte ayrılık resmen açıklandı! 15:58
Gençlerbirliği'nde Arda Güler pişmanlığı! Gençlerbirliği'nde Arda Güler pişmanlığı! 16:01
Sivasspor Kulübü'nden Malatyalı depremzedelere ziyaret Sivasspor Kulübü'nden Malatyalı depremzedelere ziyaret 16:03