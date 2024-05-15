Jose'nin unutulmaz sözleri

Kendisini Special one (özel biri) olarak tanımlayan Jose Mourinho'nun futbol tarihine geçen çok önemli sözleri de bulunuyor. İşte o sözlerden bazıları;

Çok özel kulüplerin çok özel teknik direktörlere ihtiyacı vardır.

Benim lugatımda korku diye bir kelime yoktur!

Futbol savaşa benzer! Düşmanınızın nasıl savunma yapacağını, nasıl hücum edeceğini çok iyi bilmelisiniz.

İnsanlar futbol hakkında pek bir şey bilmez. Bildiklerini zannederler ama hiçbir şey bilmezler.

Ben bir teknik direktörüm, Harry Potter değilim. Harry Potter'ın sihirli güçleri var ama gerçekte sihir diye bir şey yok. Sihir filmlerde olur, futbol ise hayatın ta kendisidir!

Duygularını kontrol etmeden futbol oynayamazsın, tepki veremezsin. Ne yaptığını bilmeli ve tepki vermemelisin. Soğukkanlı olanlar başarılı olur.

Oyuncular size kupa kazandırmaz, takımlar kupa kazandırır, kadrolar kupa kazandırır.

Size ne zaman birisi keman çalmanızı söylese dinlemeyin ve tef çalmaya devam edin. * Ben Jose Mourinho'yum. Ben değişmem. Tüm kalitem ve kusurlarımla geliyorum.

Baskı, ailesine ekmek götürmeye çalışan fakir insanlar için vardır. Futbolda baskı falan yoktur!

Bana kibirli demeyin. Ben Şampiyonlar Ligi şampiyonuyum ve çok özel biriyim.

Beni sevmek zorunda değilsiniz. Benden hoşlanmak zorunda değilsiniz. Fakat, bana saygı duyacaksınız!