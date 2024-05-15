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Aliağa Petkimspor play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak

Son dakika spor haberleri... Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında, 16 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:46
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Aliağa Petkimspor play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor müsabakası yarın saat 18.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı final vizesi alacağı eşleşmede ikinci müsabaka 18 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.

Gerekirse üçüncü ve son karşılaşmada iki ekip 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Bu sezon ilk kez play-off'ta yer alan Aliağa Petkimspor, normal sezonda rakibine iki maçta da mağlup oldu.

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