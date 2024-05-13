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Fenerbahçe umuda tutundu

Batshuayi’yle 18’de perdeyi açtı, 43’te Djiku farkı ikiye çıkardı, Çağlar 59’da son sözü söyledi. Sarı lacivertliler, Kayseri’yi yenip şampiyonluk yarışında ‘ben varım’ dedi, umutlar RAMS Park’a taşındı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe umuda tutundu

Geçen hafta Konyaspor'la berabere kalarak taraftarlarını hüsrana uğratan F.Bahçe, 36'ncı hafta maçında dün Kayseri'yi konuk etti. Bu karşılaşma bir maçtan daha fazlasıydı. Olası bir kayıp G.Saray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi anlamına geliyordu ancak sarı-lacivertliler, ezeli rakibine bu şansı tanımadı. Kayserispor karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyan İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

ÖZGÜVENLE RAMS PARK'A

Fenerbahçe, bu galibiyetle Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıdı. Dünkü karşılaşmada ise F.Bahçe'ye galibiyeti; 18'de Michy Batshuayi, 43'te Djiku ve 59'da Çağlar Söyüncü getirdi. 90 dakika boyunca oyunu domine eden sarı-lacivertliler, bu özgüvenle haftaya RAMS Park'a gidecek. Tek hedef; ezeli rakibini devirip hem ikili averajı eline geçirmek hem de şampiyonluk iddiasını sürdürmek.

SAHAYA GİRDİ MOTİVE ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, seremoni sonrasında saha içine girdi. Takımı, yedek oyuncuları ve teknik heyetini bir araya toplayan 62 yaşındaki çalıştırıcı, motivasyon konuşması yaptı. İsmail Kartal'ın bu hamlesi karşılık buldu ve Fenerbahçe, harika bir oyunla maçı kazanmayı başardı.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında son oynanan Konyaspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Osayi, İrfan Can, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'nun yerine Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ile Michy Batshuayi'yi tercih etti.

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