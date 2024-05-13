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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın Mourinho müjdesi ise gündem oldu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:08
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı belli olan Aziz Yıldırım TRT Spor'a özel dikkat çeken bir röportaj verdi.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde bir organizasyon için çalışacağız. Yapılan bazı hataları düzelteceğiz. Hem bizim, hem mevcut yönetimin.

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat görüştüm. Kendisine şunu söyledim. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Çok samimi konuştuk. Kazanırsak Mourinho'yu getireceğim.

"NE KADAR OYUNCU İSTERSE ALACAĞIZ"

Jose Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi bana. Anlattı. Orada gördüklerini ifade etti. Memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Ne kadar oyuncu isterse alacağız.

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