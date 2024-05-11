Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Kayserispor maçı öncesi...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u Kadıköy'de konuk edecek Fenerbahçe'de ilk 11 konusunda sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-laicertliler İsmail Kartal'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:10
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Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın yanı sıra akıllarda Karagümrük - Galatasaray maçında olacak.
TFF'nin aldığı karar doğrultusunda son 3 haftada oynanacak mücadeleler aynı saatte başlayacak.
Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçı sonrası Kadıköy'deki atmosferin nasıl olacağı da merak konusu oldu.
Konyaspor maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefindeki isim olan Cengiz Ünder ise bu maç öncesi flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Cengiz Ünder'i İrfan Can Kahveci'nin sezonu kapatmasının ardından Kayserispor maçında 11'de görevlendirmeyi planlıyor.
Ancak yıldız oyuncunun taraftarlardan gelen tepkiler sonrasında forma giymek istemediği iddia edildi.
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