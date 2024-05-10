Ali Koç’a 60 gün ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. İşte PFDK tarafından Süper Lig ekiplerine verilen tüm cezalar: Ali Koç - 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL, Ecmel Faik Sarıalioğlu - 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin TL, Fenerbahçe - 1 milyon 72 bin TL, Trabzonspor - 668 bin TL, Ankaragücü - 462 bin TL, Konyaspor - 292 bin TL, Sergen Yalçın - 200 bin TL, Van de Streek - 2 maç, Samsunspor - 168 bin TL, Beşiktaş, G.Saray, Hatay ve Kayseri - 112 bin TL.