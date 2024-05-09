Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şov yaptı

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şov yaptı

Batshuayi, sezonun ikinci yarısında 7 kez ağları sarstı ve Fenerbahçe’nin en çok gol atan ismi oldu. Belçikalı yıldızın attığı 7 golün 6'sı direkt maç kazandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şov yaptı

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Michy Batshuayi, ikinci yarıda attığı gollerle sarı- lacivertlileri ipten aldı. Takımını şampiyonluk yarışında tutan Belçikalı oyuncunun attığı bu 7 golün 6'sı direkt maç kazandırdı.

Michy, Başakşehir'e karşı 32, Antalya deplasmanında 7, Kasımpaşa mücadelesinde 13, Pendikspor karşılaşmasında 16, Trabzonspor maçında 7, Karagümrük karşısında 45 ve Beşiktaş derbisinde de 74 dakika oynadı. 7 gol attığı bu karşılaşmalarda sadece ve sadece 194 dakika süre alan Batsman, her 27.7 dakikada bir ağları sarsmış oldu. Edin Dzeko ise ligin ikinci yarısında sadece 4 kez gol sevinci yaşadı.

G.Saray'dan ses getirecek transfer!
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
DİĞER
Son dakika haberi: Madrid'de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten flaş Kariye açıklaması: "Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim"
Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro
G.Saray'dan scout transferi! Boey'un varisi geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
ALES/2 başvuruları ne zaman?
Yüksek lisans için ALES'ten kaç puan alınmalı 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
Daha Eski
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10
Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! 00:10
Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." 00:09