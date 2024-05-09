Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şov yaptı

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Michy Batshuayi, ikinci yarıda attığı gollerle sarı- lacivertlileri ipten aldı. Takımını şampiyonluk yarışında tutan Belçikalı oyuncunun attığı bu 7 golün 6'sı direkt maç kazandırdı.

Michy, Başakşehir'e karşı 32, Antalya deplasmanında 7, Kasımpaşa mücadelesinde 13, Pendikspor karşılaşmasında 16, Trabzonspor maçında 7, Karagümrük karşısında 45 ve Beşiktaş derbisinde de 74 dakika oynadı. 7 gol attığı bu karşılaşmalarda sadece ve sadece 194 dakika süre alan Batsman, her 27.7 dakikada bir ağları sarsmış oldu. Edin Dzeko ise ligin ikinci yarısında sadece 4 kez gol sevinci yaşadı.