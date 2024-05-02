Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal öğrencilerini bu sözlerle motive etti: “Rakibimiz, ‘Mayıslar bizimdir’ diyor. Ancak bu mayıs bizim olacak. Onlar kaybedecek biz de kalan dört maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Buna inanmayanın burada işi yok.”
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İdman öncesinde ise teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı yaptı.
Ligin son virajında kayıp yaşamak istemediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçları kazanıp, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerinin bir kez daha altını kalın kalemle çizdi.
"LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ"
İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Ligin artık son 4 haftası. Kesinlikle kayıp istemiyorum.
Rakibimiz, 'Mayıslar bizimdir' diyor. Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş. Bu mayıs bizim olacak. Onlar puan kaybedecek biz de kalan dört maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız.
Çünkü bu ligin en iyi takımı biziz. Ben buna inanıyorum. Buna inanmayanın burada işi yok."
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