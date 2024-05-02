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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal öğrencilerini bu sözlerle motive etti: “Rakibimiz, ‘Mayıslar bizimdir’ diyor. Ancak bu mayıs bizim olacak. Onlar kaybedecek biz de kalan dört maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Buna inanmayanın burada işi yok.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, üç günlük iznin ardından Samandıra'da Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

İdman öncesinde ise teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı yaptı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Ligin son virajında kayıp yaşamak istemediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçları kazanıp, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerinin bir kez daha altını kalın kalemle çizdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

"LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ"
İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Ligin artık son 4 haftası. Kesinlikle kayıp istemiyorum.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Rakibimiz, 'Mayıslar bizimdir' diyor. Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş. Bu mayıs bizim olacak. Onlar puan kaybedecek biz de kalan dört maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Çünkü bu ligin en iyi takımı biziz. Ben buna inanıyorum. Buna inanmayanın burada işi yok."

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