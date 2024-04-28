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Tempo enerji coşku her şey var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Derbiye iyi hazırlandık ve kazanmak için çıktık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Tempo enerji coşku her şey var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Derbiye iyi hazırlandık ve kazanmak için çıktık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu.

Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledik. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Yine de kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz" dedi. İsmail Yüksek'in sakatlığı için çok üzgün olduklarını belirten Kartal, Dzeko'nun yedek kalması için "Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu" yorumunu yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Dün akşam Kadıköy'de oynanan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu. Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verirken, maç sonunda da tüm takımı çağırarak galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladılar.

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