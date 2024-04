Güç ve kalite farkı!

İsmail Kartal'ın Dzeko'yu kesip, Batshuayi ile derbiye başlaması, doğru bir karardı. İlk kez yedek kaldı Fenerbahçe'nin kaptanı… Ama Fenerbahçe, Dzeko'nun kaçırdığı goller yüzünden son haftalarda sürpriz puanlar kaybetmişti. Batshuayi ise sürekli skor katkısı veren ve daha özverili oynayan bir forvet durumunda. Batshuayi de ilk yarıda attığı golle, İsmail hocanın ne kadar doğru bir karar verdiği belgeledi. Serdar Topraktepe de savunmanın göbeğinde liderlik yapan Necip'i sağ bek oynattı. Amaç Tadic'i durdurmaktı. Necip maçın başında gördüğü sarı karttan sonra zaten oyundan düştü. Serdar hocanın bu hamlesi bana göre gereksizdi. Çünkü Tadic yine ezber oyununu oynadı maç boyunca.

Beşiktaş, derbiye enerjisi düşük bir futbolla başladı. Ne savunma yapabildi, ne de hücum. Zaten Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı karttan sonra zaten Fenerbahçe karşısında oyunun son bölümü hariç varlık gösteremedi. Hakem Volkan Bayarslan, Fred- Al-Musrati mücadelesinde gördüğü pozisyona sarı kart çıkardı. VAR olmasa net kırmızıyı atlayacaktı. Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel devreye girdi de yanlıştan dönüldü. Al-Musrati'ye 12 milyon euro bonservis ücreti verdi Beşiktaş. Musrati'nin yaptığı sorumsuzluk! Daha ilk yarıda takımını 10 kişi bıraktı.

İsmail Kartal, ikinci yarıya başlarken Dzeko'yu da oyuna alarak, çift forvete dönebilirdi. Zaten rakip 10 kişi ve kalene gelemiyor. Bu arada ikinci yarıda Livakovic, Muleka'nın kafa vuruşunu muazzam çıkardı. İlk yarıda İsmail Yüksek'in sakatlanıp çıktıktan sonra Fred orta sahayı ayakta tuttu. İsmail Yüksek'e çok geçmiş olsun; Milli Takımımız için de önemli bir oyuncu. İnşallah önemli bir sakatlığı yoktur. İkinci yarıda maçı tek kaleye çeviren Fenerbahçe, 2. golüne Batshuayi- Szymanski-İrfan Can Kahveci işbirliği ile ulaştı. İrfan Can, her zaman yaptığını yine sergiledi ve mükemmel bir ayak içi ile fileleri havalandırdı.

Maçın son bölümünde oyuna giren Cenk Tosun, nefis bir golle Beşiktaş'ı umutlandırdı. Cenk, gerçekten de haftanın golünü attı. Usta forvet, bu golle bizlere adeta 'kalite yaşlanmaz!' mesajını gönderdi. Derbinin son bölümünde herkes 10 kişi kalan Beşiktaş'ın oyundan düşeceğini beklerken, Fenerbahçe oyundan düştü. İsmail Kartal; 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı forveti neden Batshuayi-Dzeko yapmadı anlayamadım. Çünkü Batshuayi çıktıktan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kalesine yüklenmeye başladı. Fenerbahçe derbiyi kazanarak, şampiyonluk umutlarını kalan 4 maçına taşıdı