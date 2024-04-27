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Fenerbahçe'de Burak Kızılhan'dan derbi sözleri

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş maçıyla ilgili, "Hakem müdahalesi olmadan adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Fenerbahçe galip gelip hedefleri yolunda derbi yaşatsın inşallah" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 12:02
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Fenerbahçe'de Burak Kızılhan'dan derbi sözleri

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Olimpiyat kotası alan sporcuları açıklayan Kızılhan, sporcuları tebrik ederken, branşlarda alınan başarılar ve şampiyonlukları katılımcılara aktardı. Kızılhan, "Bu şampiyonluklar sadece sonuçlarıyla değil, yıllardır süre gelen spor kulübü kimliğimizi de en güçlü şekilde yansıtıyor. Fenerbahçe'miz 'Dünyanın en büyük spor kulübü' tanımının her bir kelimesinin altını rekorlar ve şampiyonluklarla tamamlıyor. Bu kimliği güçlü kılan sizlerin desteği ve ilgisi, camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali gücü taşıdığımız bu süreçte yanımızda olan sponsorluklarımızın desteğidir" diye konuştu.

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