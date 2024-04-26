İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli hoca, son haftalardaki performansıyla beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'yi kulübeye çekecek. İşte detaylar...
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SON MAÇLARDA BERABERLİKLE GÖZE ÇARPIYOR
Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5'inde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Kalan 5 mücadelenin 3'ünden siyah-beyazlı ekip, 2'sinden ise sarı-lacivertliler galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.
Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise gülen taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.
KADIKÖY'DEKİ SON 5 MÜSABAKA
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da siyah-beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
SINIRDA 7 İSİM
Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
F.BAHÇE'DE TEK HEDEF 3 PUAN!
Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. 2. sırada bulunan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek sezonu şampiyon olarak tamamlamayı planlıyor.
Fenerbahçe bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 86 puan topladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri 33 maçta 27 kez galip geldi.
Kanarya 33 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamıştı.
Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak isteyen İsmail Kartal, zorlu maç öncesi ilk 11'ini de belirlemeye başladı.
İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i.
LIVAKOVIC
FERDİ
DJIKU
ÇAĞLAR
OSAYI
FRED
İSMAİL
MERT HAKAN
İRFAN
TADIC
DZEKO
DİĞER