İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.

Kritik maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.