Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli hoca, son haftalardaki performansıyla beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'yi kulübeye çekecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:33
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İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Kritik maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Öte yandan Volkan Bayarslan iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan ve golsüz sona eren maçı da yönetmişti.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

SON MAÇLARDA BERABERLİKLE GÖZE ÇARPIYOR

Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor. İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5'inde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Kalan 5 mücadelenin 3'ünden siyah-beyazlı ekip, 2'sinden ise sarı-lacivertliler galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise gülen taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

KADIKÖY'DEKİ SON 5 MÜSABAKA

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da siyah-beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

F.BAHÇE'DE TEK HEDEF 3 PUAN!

Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. 2. sırada bulunan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek sezonu şampiyon olarak tamamlamayı planlıyor.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 86 puan topladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri 33 maçta 27 kez galip geldi.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Kanarya 33 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamıştı.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak isteyen İsmail Kartal, zorlu maç öncesi ilk 11'ini de belirlemeye başladı.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i.

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

LIVAKOVIC

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

DJIKU

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

ÇAĞLAR

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

OSAYI

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

FRED

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

İSMAİL

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

MERT HAKAN

İsmail Kartal'dan Szymanski'ye kesik! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

İRFAN

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