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Kara Nisan

7 Nisan’da Süper Kupa’yı G.Saray’a hediye eden F.Bahçe, 18 Nisan’da da Olympiakos’a Konferans Ligi’nde elendi. Pazartesi de Sivas’la berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Sarı Kanarya’ya nisan ayı uğurlu gelmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Kara Nisan

Sezona kupa parolasıyla başlayan ancak bir bir hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe'ye nisan ayı uğurlu gelmedi. Bu ay içinde büyük kırılmalar yaşayan sarı- lacivertliler, sezonu kupasız kapatma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Önce şubat ayında MKE Ankaragücü'ne yenilere Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, ligdeki Trabzonspor deplasmanında yaşananların ardından TFF'ye Süper Kupa için iki şart koştu. Bu talepleri kabul edilmeyince de federasyona tepki olarak maça U19 takımılya çıktı ve bir anlamda kupayı Galatasaray'a hediye etti.

İPLER G.SARAY'IN ELİNDE

7 Nisan'daki bu olay sonrasında elde Konferans Ligi ve lig şampiyonluğu kaldı. Ancak Fenerbahçe, 18 Nisan'da Olympiakos'a diş geçiremedi ve Avrupa macerasını da nisan ayında noktaladı. Bu karşılaşma sonrasında hedefimiz 'Süper Lig şampiyonluğu' diyen sarı-lacivertliler, ligin 33. haftasında Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düştü. Şampiyonlukta ipler artık ezeli rakibinin elinde. Kalan 5 haftada F.Bahçe hem G.Saray'ı yenecek hem de sarı- kırmızılıların diğer maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Yani mucize gerek.

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