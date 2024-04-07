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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden oyuncunun geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 09:27
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Kanarya'da bu şampiyonluk mücadelesinde bazı futbolcular sergiledikleri performansla büyük beğeni kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Fenerbahçe'de bu futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Nijeryalı oyuncu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan istenmeyen olaylarda en çok gündeme oturan isimlerden birisi olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Son olarak futbolcuyla ilgili olarak yönetimden flaş karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Nijeryalı oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve yönetimle yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Osayi'nin 2025'te bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

26 yaşındaki yıldız ismin maaşına da ciddi bir miktarda zam yapılacağı aktarılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

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