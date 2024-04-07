TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden oyuncunun geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Nijeryalı oyuncu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan istenmeyen olaylarda en çok gündeme oturan isimlerden birisi olmuştu.
Son olarak futbolcuyla ilgili olarak yönetimden flaş karar geldi.
Nijeryalı oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve yönetimle yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
Osayi'nin 2025'te bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak.
26 yaşındaki yıldız ismin maaşına da ciddi bir miktarda zam yapılacağı aktarılıyor.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
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