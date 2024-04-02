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Karar açıklandı! Fenerbahçe ligden çekiliyor mu?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ali Koç, ligden çekilme ve Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 20:59 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 21:15
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Karar açıklandı! Fenerbahçe ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul'da önemli açıklamalarda bulundu. Koç, ligden çekilme ve Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

"Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sonuna kadar mücadele edip, meydanı boş bırakmayalım, ligde kalan maçlara genç takım ile çıkalım. Ligden çekilmeyi sezon sonunda bir kez daha değerlendirelim. Ligden çekilme, bu sezonun tüm emeklerini çöpe atmak olur. En kararlı adımları atalım, ligden çekilelim. Buna mukabil yine bir görüş, en kararlı adımları atalım, ligden çekilme dahil olacaksa da en son adım olmalı."

"Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz."

LİGDEN ÇEKİLME YOK!

"Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Bu opsiyonu 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar masadan kaldırıyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ OPSİYON VAR"

Süper Kupa finaliyle ilgili önlerinde iki tercih olduğunu belirten Ali Koç, "İki opsiyon var. Süper Kupa'ya hiç çıkmamak veya U19 takımıyla çıkmak. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen seyahat planı yapmayın ve Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin." ifadelerini kullandı.

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