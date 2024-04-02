Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın moralini bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isimden teknik heyete kötü haber geldi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 08:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...

Union Saint-Gilloise'le deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, milli arada takımla çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...

Ancak yıldız oyuncu, henüz istenilen seviyeye gelemedi. Ağrıları devam eden Çağlar'ın, Adana Demir, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...

Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 512 dakika süre buldu.

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