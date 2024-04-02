FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın moralini bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isimden teknik heyete kötü haber geldi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 08:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak yıldız oyuncu, henüz istenilen seviyeye gelemedi. Ağrıları devam eden Çağlar'ın, Adana Demir, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında oynaması beklenmiyor.
Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 512 dakika süre buldu.
Fenerbahçe, milli oyuncuyu ara transfer döneminde Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
DİĞER