Jorginho'da geri sayım

Brezilya asıllı İtalyan yıldız Jorginho'yu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, geri sayıma geçti. İngiliz medyasına göre; Jorginho, Arsenal'le 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen takımından ayrılacak. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorginho'nun geleceği için menajerinden açıklama geldi. 32 yaşındaki dinamonun menajeri Joao Santos, "Arsenal ile Haziran aynın sonunda biten sözleşmesi hakkında görüşeceğiz, önceliğimiz bu. Gelecek sezon ona ihtiyaçları olup olmadığını göreceğiz" diye transfere açık kapı bıraktı.

80 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu sezon Arsenal forması altında toplamda 28 karşılaşmada görev alan tecrübeli ön libero, 1 gol atarken 1 de asist katkısı sağladı. 2016 yılından beri İtalya Milli Takımı'nda boy gösteren Jorginho, 50 maçta 5 kez ağları havalandırdı. 2023 yılında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon euro'ya transfer olan Jorginho için şimdiye kadar 77.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Jorginho, Arsenal ve Chelsea dışında Napoli, Verona ve Sambonifacese formalarını giydi.

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Jorginho, bu sezon forma giydiği 28 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıktı.