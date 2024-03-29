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Aziz Yıldırım: Galatasaray'ı yener şampiyon oluruz!

Fenerbahçe, ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede üyelerle bir araya gelecek. Bu kritik kongre öncesi sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını açıkladı. Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar ise gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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Aziz Yıldırım: Galatasaray'ı yener şampiyon oluruz!

Fenerbahçe, ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede üyelerle bir araya gelecek. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını açıkladı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI:

Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz. Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur. Fenerbahçe, bu yakaladıkları formu devam ettirirse Galatasaray'ı da Galatasaray'ın stadında yener, şampiyon oluruz. Bunu herkes bilsin.

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