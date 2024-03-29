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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 21:42
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 30 Mart Cumartesi günü devam edecek.

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