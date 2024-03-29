Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışında bulunan Fenerbahçe, milli ara sonrası puan farkını kapatarak sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan teknik direktör İsmail Kartal, gelecek planlamalarını da sürdürüyor. Fakat buna karşın 62 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 10:47
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Gerek sezon başında gerekse devre arası transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde, gelecek yılların da planlamasına şimdiden başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerlenirken, sezon sonunda Kanarya'da yine büyük bir değişim söz konusu olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

İşte F.Bahçe'de 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 13 futbolcu...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

BURAK KAPACAK

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

EMRE DEMİR

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

UMUT NAYİR

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

BARTUĞ ELMAZ

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

TIAGO ÇUKUR

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

OMAR FAYED

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

EMİR ORTAKAYA

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

MIGUEL CRESPO

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

EMRE MOR

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

SAMET AKAYDIN

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

LINCOLN

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

JOAO PEDRO

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