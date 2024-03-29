FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.