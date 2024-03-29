FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ı bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...
Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışında bulunan Fenerbahçe, milli ara sonrası puan farkını kapatarak sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan teknik direktör İsmail Kartal, gelecek planlamalarını da sürdürüyor. Fakat buna karşın 62 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.
İşte F.Bahçe'de 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 13 futbolcu...
BURAK KAPACAK
EMRE DEMİR
UMUT NAYİR
BARTUĞ ELMAZ
TIAGO ÇUKUR
OMAR FAYED
EMİR ORTAKAYA
MIGUEL CRESPO
EMRE MOR
SAMET AKAYDIN
LINCOLN
JOAO PEDRO
JIN-HO JO
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